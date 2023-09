Formazioni ufficiali Lecce-Salernitana | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 settembre 2023) in vista del match in programma alle ore 20.45 al Via del Mare Comunicate ledi, match in programma alle 20.45 di questa domenica di Serie A.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Banda, Krstovic, Almqvist. All. D’Aversa.(3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Legowski, Coulibaly, Kastanos, Bradaric; Candreva, Cabral; Botheim. All. Sousa.