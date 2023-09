Formazioni ufficiali Inter-Fiorentina | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 settembre 2023) Ledimatch valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 3ª giornata di Serie A.(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.(4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Beltran. All. Italiano.