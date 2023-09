Football americano | ELF 2023 | i Seamen Milano chiudono la stagione con una sconfitta

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Si chiude con un’altra, la decima in 12 uscite, lad’esordio deinella ELF – European League. Gli italiani, infatti, finiscono ko contro i Raiders Tirol e salutano la competizione continentale che ora si concentra sulla fase play-off.-RAIDERS TIROL 27-42 La prima metà di gara si chiude sul 18-15 per i Raiders dopo un primo quarto da 7-6 con la meta di Dolincheck che lancia per 14 yds per Haun, quindirisponde con Zahradka che lancia in meta per Calderon per 46 yds. Il secondo quarto vede ancora Dolincheck spedire in end-zone Schneider per 27 yds, quindi iaccorciano con un td e un field goal nei minuti conclusivi. La ripresa prende il via con ...