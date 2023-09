Foggia | per l’omicidio della tabaccaia interrogato in questura un nordafricano fermato a Napoli

(Di domenica 3 settembre 2023) C’è un sospettato perdi Franca Marasco, la titolaretabaccheria diuccisa a coltellate lunedì 28 agosto nel suo negozio. I carabinieri hanno identificato aun uomo e lo hanno portato portato poi in caserma nella città pugliese. E’ un cittadino40enne. L’uomo, su cui si era concentrate le attenzioni degli investigatori, sarebbe stato individuato grazie ad un complesso lavoro di indagine coordinato dalla procurana. Non solo: gli inquirenti sono convinti che il movente non sia la rapina, dal momento che dal luogo dell’aggressione è stato portato via solo il cellularevittima, colpita inoltre con particolare ferocia. La donna nell’ultimo periodo era stata al centro di attenzioni delle quali erano a conoscenza gli ...

Molto probabilmente quando il rapinatore è entrato nell'esercizio commerciale la donna ha opposto resistenza e l'uomo l'ha colpita più volte con un coltello uccidendola ' Labene piange la ......in tv e streaming la gara validala prima giornata del Girone C di Serie C 2023 - 2024 TARANTO - Domenica 3 settembre allo stadio Erasmo Iacovone andrà in scena Taranto -, gara valida...... dove governa l'ad Giuseppina Di, voluta last minute da Meloni. Va detto, peraltro, che mezzo Governo, a partire da Tajani, non ha avuto bisogno dei report dell'intelligence straniera...

UST FOGGIA: RUOLO PERSONALE ATA NOMINE EFFETTUATE PER L'A.S. 2023/2024 E SEDI ASSEGNATE flp scuola foggia

A partire da domani, lunedì 4 settembre, sulla Potenza-Foggia riprenderanno a circolare i treni, in seguito ai lavori fra Cervaro-Rocchetta (in Puglia) e San Nicola di Melfi, propedeutici all’elettrif ...I carabinieri hanno fermato un uomo che potrebbe essere coinvolto nel caso della tabaccaia uccisa a Foggia il 28 agosto.