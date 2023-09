(Di domenica 3 settembre 2023) Un uomo di 52 anni, albanese, è statodalla polizia per resistenza e danneggiamento aggravato e sanzionato amministrativamente per ubriachezza

Firenze: ubriaco rovescia tavoli di un locale e aggredice cliente. Denunciato Firenze Post

Un uomo di 52 anni, albanese, è stato denunciato dalla polizia per resistenza e danneggiamento aggravato e sanzionato amministrativamente per ubriachezza ...Firenze, 3 settembre 2023 – Un ubriaco è stato sorpreso dalla polizia mentre stava cercando di scaraventare una sedia nella vetrina di un locale di cui aveva già danneggiato i tavoli esterni e dove av ...