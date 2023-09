Fiorentina | Italiano | «Abbiamo sbagliato | io in primis»

(Di domenica 3 settembre 2023) Le parole di Vincenzo, tecnico della, dopo la sconfitta per 4-0 dei viola contro l’Inter Vincenzo, tecnico della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Inter. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Dopo il loro gol nonpiù fatto niente di quello che poteva mettere in difficoltà l’Inter, non è cercare scuse ma ho dato fiducia ad alcuni ragazzi non erano al 100%. Pensavo che l’aspetto mentale della vittoria di giovedì poteva sopperire alla stanchezza, non siamo questi equalcosa io in. Andiamo per step, siamo solo alla terza giornata. Sono convinto che non siamo questi». REAZIONE – «Ci si prepara a reagire, non è questa laper ...

