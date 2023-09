(Di domenica 3 settembre 2023) MILANO –viola a San. Reiste per poco più di venti minuti, la, poi crolla sotto i colpi di una fortissima. Che segna quattro gol ma nealmeno altrettanti. Viola condizionati dalla fatica con il Rapid? Si e no. La squadra si è lasciata travolgere. Thuram devastante, doppietta di Lautaro

Rivivi le emozioni di Inter -Il secondo tempo è un monologo nerazzurro con Thuram e Lautaro Maltinez che asfaltano unamai rientrata in campo dagli spogliatoi. Simone Inzaghi ...È stata unla sua avventura coi 'Blanços', dopo che aveva incantato in Francia e a Londra. ... l'attaccante montenegrino exe Inter ha lasciato l'Hertha Berlino dopo due anni poco ...Si indaga per un'inchiesta perferroviario colposo e omicidio colposo plurimo. = '... Con la doppietta di Nico Gonzalez labatte il Rapid Vienna per 2 a 0 e accede alla fase a ...

Fiorentina, disastro a San Siro: Inter vince 4-0. Italiano sbaglia tutto. Christensen ci mette del suo. Pagelle Firenze Post

Calhanoglu firma il rigore del 3 a 0 al Meazza (foto dal profilo twitter dell’Inter) MILANO – Disastro viola a San Siro. Reiste per poco più di venti minuti, la Fiorentina, poi crolla ...Serie A 3° giornata Inter-Fiorentina 4-0 top e flop: Thuram e Lautaro demoliscono la squadra di Italiano. Dimarco in gran forma, Milenkovic da incubo ...