... ieri sera intorno alle 21.35 a, nei pressi della stazione ferroviaria. Le indagini condotte ... Secondo quanto ricostruito il, dopo l'omicidio, ha indossato nuovi indumenti, abbandonando ...È statonella serata di ieri, 2 settembre, e portato in caserma a Foggia per essere sottoposto a interrogatorio. Si tratta del sospettato per l' omicidio della tabaccaia di 72 anni , ...Immediatamentesi è scoperto che si era messo al volante senza patente. A raccontare l'... però, che la sua patente è stata revocata il 13 agosto 2012 dalla Prefettura di: da lì è ...

Fermato a Napoli un 43enne: è sospettato di essere l’assassino della tabaccaia accoltellata a Foggia Il Fatto Quotidiano

È stato fermato a Napoli un 43enne sospettato di essere l’assassino di Franca Marasco, la tabaccaia uccisa a coltellate il 28 agosto all’interno della sua rivendita a Foggia. I Carabinieri lo hanno ...Dopo essere stato interrogato nel corso della notte, è stato sottoposto a fermo su disposizione del pm l'uomo di 43 anni sospettato di avere ucciso il 28 agosto scorso a Foggia Franca Marasco, la tito ...