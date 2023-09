Leggi su ilovetrading

(Di domenica 3 settembre 2023)prevede lain caso dinon? Ecco quello che è indicato nell’ordinamento italiano e quandoprevisti risarcimenti Un periodo diper chi è assunto presso un’azienda non è solo sacrosanto ma è un obbligo di. Ogni datore di lavoro è infatti tenuto a prevedere uno specifico periodo di stop dall’attività lavorativa per i suoi dipendenti, maprevede la normativa in caso dinon dovute? E quando l’ordinamento italiano prevede risarcimenti?nonprevede la(ilovetrading.it)La questione va inquadrata in un’ottica più ampia, ovvero europea, e fa capo anche a due sentenze, una della Corte di Giustizia Ue ed ...