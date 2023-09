Fattura elettronica obbligatoria dal 2024 | stop alla deroga per i forfettari

(Di domenica 3 settembre 2023) Lasi avvia verso una nuova fase: dal primo gennaiosaràper tutti e verrà meno laprevista per le Partite IVAe. Per lasi avvicina loal periodo degli esoneri: a partire dal primo gennaiol’obbligo riguarderà tutte le Partite IVA. Il 31 dicembre 2023 è la data di scadenza prevista in materia dizione. Anche le aziende minori dovranno adeguarsi all’amministrazione fiscale digitale. Le Partite IVA che nel corso dell’anno 2021 hanno conseguito un giro d’affari inferiore a 25mila euro dovranno adeguarsinovità ed adottare lazione ...

... è stato rinvenuto un reperto di eccezionale. Si tratta di una sima, cioè l'estremità ... in cui riattualizza le antiche ritmiche delle musiche misteriche in formaaccompagnato dai ......sinergie con altre misure applicate (tra cui appunto anche l'obbligo della fatturazione)... che si attua nel modo seguente: chi emette la(fornitore/prestatore della PA) espone (e ...L' obbligo di conservazione dellavale sia per chi trasmette la, sia per chi la riceve. Chi ha la Partita IVA , come un imprenditore o un professionista, deve stare ...

Fattura elettronica obbligatoria per tutti dal 2024 Informazione Fiscale

La conservazione obbligatoria delle fatture elettronica deve avere requisiti specifici: ecco come farla e come funziona e i vantaggi di Libero SiFattura ...Il settore tecnologico globale registra un calo del 6,3% nel primo semestre del 2023 Nel corso dei primi sei mesi del 2023, il mercato mondiale della ...