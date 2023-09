Fabrizio Corona | manovra azzardata davanti ai carabinieri | è senza patente da 11 anni

(Di domenica 3 settembre 2023) . Ancora guai per. L’ex re dei paparazzi è nuovamente balzato agli onori della cronaca per un episodio avvenuto sabato mattina e reso noto da “Il Giorno”. L’ex fotografo dei vip è stato sorpreso daimentre stava facendo una, ad alta velocità, in viale Forlanini, a Milano.ha attirato l’attenzione dei militari del nucleo Radiomobile che lo hanno subito fermato per un controllo. A bordo della Range Rover Sport da lui guidato c’era anche uomo di origine ecuadoriana con precedenti di polizia.(Foto Instagram) Aiha detto che doveva raggiungere il figlio in Sicilia L’ex re dei paparazzi ha riferito di essere diretto ...

fermato senza patente, multa e segnalazione al Tribunale di Sorveglianzasenza pace. L'ex fotografo dei vip è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri lungo l'...🔊 Ascolta l'articolo Multato per guida senza patente, l'ex fotografo dei vip, è incappato in ulteriori problemi legali a Milano. Lungo la strada che porta all'aeroporto di Linate, ha effettuato una manovra rischiosa davanti a una ...Nuovi guai per. A Milano, lungo l'arteria stradale che porta all'aeroporto di Linate, l'ex fotografo dei vip ha compiuto una manovra azzardata proprio davanti a una pattuglia dei carabinieri. ...

Senza patente e dopo aver fatto una manovra azzardata ad alta velocità. E quando i Carabinieri lo hanno fermato in viale Forlanini a Milano, hanno accertato che stava violando tutta una serie di presc ...L'ex agente di fotografi si trovava fuori casa in un orario non consentito (è sottoposto all'affidamento in prova) mentre guidava diretto all'aeroporto di Linate in macchina insieme a un uomo con prec ...