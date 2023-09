Fabrizio Corona guidava senza patente ritirata 11 anni fa e a tutta velocità | scatta la sanzione

Nuovi guai per l'ex fotografo dei vip. A Milano, lungo l'ateria stradale che porta all'aeroporto di Linate, ha fatto una manovra azzardata proprio davanti a una pattuglia dei carabinieri. Immediatamente fermato si è ..., una figura spesso al centro delle cronache per vari motivi, è nuovamente nei guai. Questa volta è stato fermato mentre guidava una Range Rover ad alta velocità ...Nuovi guai per l'ex fotografo dei vip. A Milano, lungo l'ateria stradale che porta all'aeroporto di Linate,ha fatto una manovra azzardata proprio davanti a una pattuglia dei carabinieri. Immediatamente fermato si è scoperto che si era messo al volante senza patente. A raccontare l'episidio ...

Guai per Fabrizio Corona che è stato fermato a Milano, dai carabinieri, mentre si stava recando all'aeroporto di Linate per prendere un volo. L'ex paparazzo stava guidando a tutta velocità e questo, ...L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, noto per le sue numerose vicende giuridiche, sembra non poter evitare ulteriori problemi legali. Secondo le notizie emerse di recente, Corona è stato fermato da ...