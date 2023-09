Fabio Bergomi attacca Pioli | “Fai il figo tutta l’intervista | risposte strafottenti Poi gli chiedono del derby e…”

(Di domenica 3 settembre 2023) Venerdì sera il Milan ha vinto contro la Roma per 2-1, rimanendo a punteggio pieno (unica squadra), aspettando il risultato dell’Inter di questo pomeriggio quando sfiderà al “Meazza” la Fiorentina. Allo scrittore e grande tifoso interista,, non è piaciutadel tecnico rossonero Stefanoe sul suo profilo Twitter ha scritto: “L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:fissa l’obiettivo: “Vogliamo il quarto posto. Futuro? Presto per parlarne” Milan,sbotta: “Rigorino assurdo. Anzi, rigore inesistente. Allucinante. Dobbiamo parlare di 2 rigori veramente…” Sarà l’anno del Milan? Primato solitario in classifica dopo ...

Allo scrittore e grande tifoso interista,, non è piaciuta l'intervista del tecnico rossonero Stefano Pioli e sul suo profilo Twitter ha scritto: ' Pioli fai il figo tutta l'intervista. ......40 Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go In studio:Caressa, Beppe, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani e Marco ...Top talent in campo con commenti e analisi puntuali per ogni campionato ed evento, daCapello a Esteban Cambiasso , da Alessandro Costacurta a Paolo Di Canio , da Beppea Luca ...

Il Napoli perde contro la Lazio, Bergomi: 'Ma la difesa a centrocampo di Garcia' AreaNapoli.it

Venerdì sera il Milan ha vinto contro la Roma per 2-1, rimanendo a punteggio pieno (unica squadra), aspettando il risultato dell'Inter di questo pomeriggio qu ...Lo youtuber di fede nerazzurra, Fabio Bergomi, ha commentato su Twitter la sconfitta del Napoli contro la Lazio.