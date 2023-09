Fa confusione con le date Ricostruzione imprecisa

(Di domenica 3 settembre 2023) Le rivelazioni di Giuliano Amato sul caso Ustica non solo indicherebbero nell'aeronautica francese un probabile colpevole ma finiscono per mettere sotto una nuova luce il ruolo di Bettino Craxi nei primi anni Ottanta

Messa così tira in ballo mio padre facendo vistosadi date. Nell'80 era letteralmente ... Altrimenti sembra un messaggio in bottiglia, che81 morti non si fa'. "Esca allo scoperto se ha ...'Ogni tanto riemerge Giuliano Amato che alimenta. Perché delle cose di cui parla oggi, in riferimento alla strage di Ustica, non ne ha ... ECarlo Giovanardi ed altri colleghi abbiamo ...Sebbene Garcia e Sarri abbiano schierato le rispettive squadre a specchioil 4 - 3 - 3 è la Lazio a prendere il sopravvento e a mandare intotale il centrocampo e la difesa del Napoli. ...

Ancora tanta confusione sulla libera professione delle professioni ... Quotidiano Sanità

Lo ha detto nell'incontro ecumenico e interreligioso con i leader delle confessioni presenti in Mongolia ... a confermare nei fatti gli insegnamenti che professiamo. Nessuna confusione dunque tra ...Vittoria di misura della Lazio al 'Maradona' di Napoli che dimentica così le prime due uscite stagionali deludenti. Colombo ha diretto la partita in maniera discutibile, per ...