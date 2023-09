F1 | Verstappen vince la decima di fila a Monza Sainz sul podio dopo una bella battaglia con Leclerc

(Di domenica 3 settembre 2023) Maxcentra la “”. Il portacolori del team Red Bull, infatti, ha vinto anche il Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, confermando che in questa annata di dominio assoluto ha la chiara intenzione di non lasciare nemmeno le briciole agli avversari e lo ribadisce di settimana in settimana. Sullo splendido scenario del tracciato di(con 304.000 spettatori nel complesso dei tre giorni) il due volte campione del mondo ha riscritto i libri di storia della massima categoria del motorsport. Senza mezzi termini. Con il successo odierno, infatti, oltre al 47° trionfo della sua carriera, ha centrato lavittoria consecutiva, un primato che fino allo spegnimento dei semafori deteneva assieme a Sebastian Vettel edizione 2013 a quota 9. Di pari passo la ...

