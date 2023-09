F1 | Verstappen trionfa a Monza | record di dieci vittorie consecutive | Sainz 3°

16.40 Gp d'Italia, 10° sigillo diDecima vittoria di seguito, record assoluto per Maxchea Monza davanti a Perez per la doppietta Red Bull. Sul podio Sainz, poi Leclerc Allo start Sainz difende la pole,e Leclerc si accodano come da griglia. L'olandese si ...Pronti via Sainz riesce a tenere la testa della corsa, ma ben presto deve arrendersi alla maggiore velocità di. Nel frattempo Leclerc, dopo la sosta ai box, viene superato da Perez. Nella ...Proprio il monegasco un anno fa conquistò la pole davanti al solito, che poi però in ... Altra doppietta, con tanto di passerella, nel 1979:Jody Scheckter, ormai a un passo dal ...

Max Verstappen ha vinto oggi, domenica 3 settembre, il Gran Premio d'Italia di F1 sul tracciato di Monza. Nel Tempio della velocità è doppietta Red Bull con Sergio Perez in seconda posizione.Carlos Sainz della Ferrari era partito dalla pole position, per l’entusiasmo del pubblico. Ma Verstappen lo ha superato dopo un terzo di gara e ha mantenuto la leadership fino alla fine. La Red Bull ...