F1 | Verstappen | record vittorie? Me lo hanno fatto sudare

(Di domenica 3 settembre 2023) "Non avrei mai creduto fosse possibile vincere 10 gare consecutive. Oggi me l'fatta". E' il commento di Maxdopo il successo nel Gran Premio d'Italia a Monza, decimo ...

Il sogno della Rossa a Monza è infatti durato appena 14 giri: poiha scavalcato Sainz e ... Ricordiamo che con 295 Gran Premi conquistati nel Motomondiale la casa di Noale detiene il...ha stabilito il nuovodella Formula 1 di dieci successi consecutiviMONZA - Maxvince il Gran Premio d'Italia, al termine di una gara combattuta quasi interamente nei ... Decima vittoria consecutiva,di sempre, per il numero 1 della Red Bull, che mette ...

F1 GP Italia, Verstappen: "Record di vittorie consecutive Era impensabile" Quotidiano Sportivo

Oggi me l'hanno fatta sudare". E' il commento di Max Verstappen dopo il successo nel Gran Premio d'Italia a Monza, decimo consecutivo per stabilire il nuovo record della Formula Uno. "Abbiamo gestito ...MONZA (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio d’Italia, al termine di una gara combattuta quasi interamente nei primi quindici giri, nei quali il campione iridato ha dovuto faticare non poco ...