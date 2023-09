F1 | Verstappen ' Dura con Sainz | incredibili dieci di fila'

(Di domenica 3 settembre 2023) MONZA - "Non è stato facile lottare con la Ferrari, incredibile aver raggiunto levittorie di". Queste le parole di Max, pilota della Red Bull intervistato in seguito alla ...

15 giri la leadership di Carlos Sainz nel Gran Premio d'Italia: il bloccaggio alla variante della Roggia è fatale allo spagnolo, che subisceil sorpasso di Max ..."Non avrei mai creduto di poter vincere dieci gare di fila - ha esordito- . Abbiamo avuto un ottimo passo, ma non è stato facile superare la Ferrari di Sainz. Il suo bloccaggio mi ha ...La battaglia è stata cosìche la Ferrari è dovuta intervenire per chiedere ai due di non ...conquista così il decimo successo consecutivo, proprio nel GP Italia con un giro d'onore in ...

Da quel momento in poi Verstappen si è limitato a passeggiare nel Parco di ... Nessuno ha regalato niente a Perez, che dalla quinta posizione ha dovuto farsi strada di forza con tre duri sorpassi.L'ennesimo trionfo e l'ennesimo record in Formula 1. Max Verstappen domina anche a Monza centrando la decima vittoria di fila superando l'ex ferrarista Sebastian Vettel e precedendo il compagno di scu ...