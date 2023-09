F1 | Sergio Perez | “Per superare Leclerc e Sainz ho dovuto fare delle follie”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023)ha ottenuto una brillante seconda posizione in occasione del GP d’Italia, quattordicesima tappa del Mondiale 2023 di F1. Il seconda pilota della Red Bull nello specifico ha raccolto un gap di +6.802 rispetto all’imprendibile compagno di scuderia Max Verstappen, piazzandosi davanti a Carlosdopo una bella rimonta dalla quinta posizione. Visibilmente soddisfatto Checo ha raccontato le sue sensazioni una volta approdato al parco chiuso: “Credo che questo possa essere il massimo risultato da poter raggiungere: era molto difficile sorpassare, molto di più di quanto immaginavamo. Non avevamo troppa velocità di punta però riuscivamo ad uscire molto bene dalla parabolica, a volte però non bastava: mi mancano sempre due o tre decimi, non riuscivo ad avvicinarmi, per passare Charles e Carlos ho...