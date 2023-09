F1 | Sainz | ‘gara dura | un piacere lottare con Leclerc | ci siamo divertiti’

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 3 settembre 2023) Monza, 3 set. – (Adnkronos) – “E’ stata molto, non poteva essere più difficile. Abbiamo spinto al massimo per tenere le Red Bull dietro, ho consumato tanto le gomme posteriori. Alla fine ne ho pagato un po’ il prezzo, ho fatto tutto quello che potevo per difendermi. Alla fine ho portato la macchina al terzo posto ma è stato molto difficile”. Queste le parole del pilota della Ferrari Carlosdopo il terzo posto nel Gp d’Italia. “Il duello con? E’ stato un confronto impegnativo, molto agonistico, è sempre uncombattere con Charles quando c’è la possibilità -aggiunge il 28enne spagnolo-. E’ un grande pilota, cidivertiti tanto oggi in pista. Ora dobbiamo continuare a lavorare su passo, sulla comprensione delle gomme. Era palese che noi consumassimo di più ma rispetto ...