F1 | Perez ' Secondo posto a Monza massimo risultato possibile'

(Di domenica 3 settembre 2023) Per il pilota della Red Bull non erafare di meglio- "Non erafare meglio del, siamo migliorati molto". Queste le parole di Sergio, pilota della Red Bull ...

Tanto che Sergio Perez sull'altra Red Bull, da quinto chiude 2° dopo una lotta non del tutto ... E' il suo successo di fila a Monza, il 47° in carriera e il 12° dell'anno. Per la Red Bull, il 14°...ORDINE DI ARRIVO Primo Verstappen, secondo Perez, terzo Sainz, quarto Leclerc, quinto Russel. A seguire: Hamilton (6), Albon (7) , Norris (8), Alonso (9), Bottas (10) CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1 Primo ...

Per il pilota della Red Bull non era possibile fare di meglio MONZA (ITALPRESS) - 'Non era possibile fare meglio del secondo posto, siamo ...L'ennesimo trionfo e l'ennesimo record in Formula 1. Max Verstappen domina anche a Monza centrando la decima vittoria di fila superando l'ex ferrarista Sebastian Vettel e precedendo il compagno di scu ...