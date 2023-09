(Di domenica 3 settembre 2023) Diciamo la verità. Nel finale dell’odierno Gran Premio d’Italia, alcuni ferraristi avranno sicuramente fatto scendere qualche santo dal paradiso, lanciando improperi di ogni tipo nei confronti di Charles. Pare di vederlo, e di sentirlo, il tifoso incallito. Emiliano purosangue, età indefinita (ma dai 70 in su), che segue con passione il Cavallino Rampante almeno dai tempi di John Surtees e Lorenzo Bandini. L’ideale paradigma dello storico e sfegatato sostenitore della Scuderia di Maranello avrà sicuramente detto di tutto al monegasco, che nel finale di Monza ha datoa Carlosnel tentativo di strappargli il gradino più basso del podio, mettendo così a repentaglio uno dei migliori risultati di un 2023 avaro di soddisfazioni. Il tutto, peraltro, si è verificato nonostante un malcelato ordine di squadra impartito al ...

... sono l'unica testimonianza dell'infuriare della. Tuttavia risultano nascosti, quasi si ...è stata realizzata al fine di celebrare e ricordare il sacrificio dei soldati polacchi del II......fissata nel cielo astratto dei principi secondo uno schema in cui si danno eternamente... assieme alla voce che squarcia le tenebre, unvivente, attraverso il quale la parola "amore" ...Domani, lunedì 4 settembre, al secondo Policlinico di Napoli è in programma l'autopsia sul...a Giovanbattista Cutolo è in programma alle 15 nella chiesa del Gesù dall'arcivescovo

F1, la battaglia corpo a corpo tra Sainz e Leclerc. Tra gerarchie interne e un contratto da rinnovare... OA Sport

Roma, 3 set. (askanews) - Max Verstappen entra nella storia. E' il primo pilota a vincere dieci Gran premi consecutivi di Formula1. Teatro del record il Gp di ...Maria Sofia Federico commenta la scelta di Emy Buono parlando del contesto da cui è maturata: “Non mi scalfisce, la sua vicenda è la riprova ...