(Di domenica 3 settembre 2023) "Ildi 10 vittorie consecutive?se lo". Il team principal della Red Bull, Christian, si complimenta con il campione del mondo per questo storico traguardo, nuovo...

Il team principal della Red Bull, Christian, si complimenta con il campione del mondo per questo storico traguardo, nuovoper la Formula Uno. "Vincere a Monza - commentadopo il ...Gli occhi di tutto il pubblico domenica però saranno per Max Verstappen, ad un solo passo da unstorico : ' Sarebbe un traguardo eccezionale - ha concluso- la motivazione è alle stelle ...A ciò, si aggiunge ileguagliato da Max Verstappen a Zandvoort, il quale ha raggiunto ... Christianha chiarito che la Red Bull non ha intenzione di mollare, e questo mi preoccupa. È una ...

F1: Horner, 'il record di Verstappen Se lo merita' Agenzia ANSA

"Il record di 10 vittorie consecutive Verstappen se lo merita". Il team principal della Red Bull, Christian Horner, si complimenta con il campione del mondo per questo storico traguardo, nuovo record ..."Il record di 10 vittorie consecutive Verstappen se lo merita". Il team principal della Red Bull, Christian Horner, si complimenta con il campione del mondo per questo storico traguardo, nuovo record ...