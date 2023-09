F1 GP Italia Monza 2023 | Perez | “Secondo posto massimo risultato possibile”

(Di domenica 3 settembre 2023) “Non erafare meglio del, siamo migliorati molto”. Lo ha detto Sergio, pilota della Red Bull, dopo ilnel Gran Premio d’di F1 a: “Ilè un grande. È stato difficile sorpassare, per farlo su Sainz e Leclerc ho dovuto fare delle follie. Siamo migliorati tanto, mi sentivo molto a mio agio in macchina, il passo e il set up sono stati all’altezza”. SportFace.

Il sogno della Rossa a Monza è infatti durato appena 14 giri: poi Verstappen ha scavalcato Sainz. La bella illusione di rivedere il Cavallino avanti a tutti è durata un po', 15 giri, durante il Gp d'Italia. "Non avrei mai creduto fosse possibile vincere 10 gare consecutive. Oggi me l'hanno fatta sudare". E' il commento di Max Verstappen dopo il successo nel Gran Premio d'Italia, decimo consecutivo per stabilire il nuovo record della Formula Uno. "Abbiamo gestito bene le gomme - le sue parole sulla gara - , le Ferrari avevano una alta velocità di punta ed erano ..."

In occasione del 94° Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, a chiudere la "parade" dei piloti è stata la Lamborghini Huracàn della Polizia di Stato. La supercar, donata alla Polizia di Stato, ...Max Verstappen ha vinto oggi, domenica 3 settembre, il Gran Premio d'Italia di F1 sul tracciato di Monza. Nel Tempio della velocità è doppietta Red Bull con Sergio Perez in seconda posizione.