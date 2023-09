F1 GP Italia Monza 2023 | Hamilton | “Gara noiosa per me Penalità giusta | ho sbagliato con Piastri”

Leggi su sportface

(Di domenica 3 settembre 2023) “E’ stata unaun po’per me, non ho fatto altro che seguire gli altri. Nel finale le cose sono andate un po’ meglio, ho rimontato e lottato. Peccato che in una pista così bella ci siano così tanti tratti di DRS”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, Lewis, dopo il suo sesto posto al Gp di. E sulla: “Errore mio,si era messo sul mio lato cieco e non l’ho proprio visto. Non gli ho lasciato spazio a sufficienza, hoio”. SportFace.