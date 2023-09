F1 Gp Italia 2023 | Giorgia Meloni a Monza

(Di domenica 3 settembre 2023) La presidente del Consiglio nel paddock dove oggi si corre la gara: "Il tempio della velocità diventa per noi fonte di ispirazione. Abbiamo bisogno di correre di più" La presidente del Consiglionel paddock dell’autodromo di, dove oggi si corre il Gp d’di Formula 1 con la Ferrari di Carlos Sainz in pole position. La premier, come documentano le immagini di Sky Sport, viene accolta da Ben Sulayem, presidente della Fia. “Il tempio della velocità diventa per noi fonte di ispirazione. Abbiamo bisogno di correre di più per far correre di più questa nazione”, ha detto la premier. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

