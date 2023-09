F1 | GP Italia 2023 Ferrari sogna di guastare la “Stagione Perfetta” altrui come nel 1988…

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) La 75ma edizione del Gran Premio d’di Formula 1 prenderà il via alle ore 15.00 di domenica 3 settembre. Più di una tradizione, parliamo di un’autentica istituzione del Mondiale. Monza è la pista che ha ospitato il maggior numero di gare iridate, mancando dal calendario solo nel 1980. A proposito di anni ’80, il pensiero corre al 1988 e a quella corsa fatata per la. Trentacinque anni fa, poco meno di un mese dopo la scomparsa del Drake, la Scuderia di Maranello realizzò una doppietta tanto fortunosa quanto legittima che, con il senno di poi, impedì alla McLaren di realizzare la “”. All’epoca si arrivò nell’autodromo edificato alle porte di Milano con il Team di Woking forte di 11 vittorie in altrettante gare. Alfine, le MP4/4 ne vinsero 15 di 16, mancando solo quella ...