F1 Gp di Monza | Verstappen | decima vittoria Carlos Sainz consola il popolo Ferrari col terzo posto Meloni all’autodromo

Doppietta Red Bull nel Gran Premio d'Italia a. Vince il campione del mondo Maxdavanti al compagno di squadra Sergio Perez. Terza la Ferrari di Carlos Sainz davanti all'altra Rossa di Charles Leclerc. ., poi, Maxè entrato nella storia: con la vittoria al Gp d'Italia ha conquistato la decima vittoria di fila in stagione, impresa mai riuscita a nessuno prima di lui. Il pilota ...Maxe la Red Bull espugnano anche: l'olandese ha vinto il Gran Premio d'Italia , conquistando così il decimo successo consecutivo in carriera. Mai nessuno, prima di lui, era riuscito a ...

Formula 1, Verstappen vince il GP Monza, Sainz batte Leclerc nella sfida Ferrari: classifica aggiornata e ordine d'arrivo Fanpage.it

Oggi me l'hanno fatta sudare". E' il commento di Max Verstappen dopo il successo nel Gran Premio d'Italia a Monza, decimo consecutivo per stabilire il nuovo record della Formula Uno. "Abbiamo gestito ...#ItalianGP – Solita storia anche a Monza: strapotere in gara delle Red Bull e Ferrari con i soliti errori di strategia nel corso della gara. Max Verstappen ottiene così la sua decima vittoria ...