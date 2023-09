F1 | George Russell | “Gara impegnativa | sorpreso dalle Ferrari”

(Di domenica 3 settembre 2023) Quinta posizione peral GP d’Italia, quattordicesima tappa del Mondiale 2023 di F1. Un piazzamento ottimo per il secondo pilota della Mercedes, trovatosi alle spalle delle due imprendibili Red Bull e delle duedi Sainz e Leclerc, le quali hanno brillato sul circuito di casa. Intervenuto in mixed zone il britannico ha posto l’accento proprio su questo ultimo aspetto, sottolineando proprio il valore della sua impresa: “È stato davvero impegnativo. Le Red Bull erano velocissime, soprattutto all’ultima curva. È stata una sorpresa vedere laun passo avanti a noi e alla McLaren. Ma la prossima volta la storia sarà diversa”.ha inoltre aggiunto: “Abbiamo raggiunto un ottimo risultato anche come squadra, centrando la quinta e la sesta posizione. Un ottimo lavoro“. Foto: ...

Quinta posizione nel Gran Premio d'Italia a Monza di Formula 1 per la Mercedes diche chiude davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton ed alla Williams di Alexander Albon . ...Mercedes 7 : gran bella gara, il primo dei "non eletti". Meriterebbe un voto in più per aver mandato a quel paese il suo ingegnere di pista quando gli dava indicazioni di gestione via ......NED Oracle Red Bull Racing 51 Laps 2 Sergio Perez MEX Oracle Red Bull Racing + 6.802s 3 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari + 11.082s 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari + 11.508s 5...

