F1 | Frederic Vasseur | “Abbiamo fatto il massimo Sainz contro Leclerc? Ho un po’ tremato…”

(Di domenica 3 settembre 2023) Il meglio che si poteva. La Ferrari ha giocato tutto quello che aveva per massimizzare la propria prestazione nell’appuntamento di casa a Monza, round del Mondiale 2023 di F1. Nel Tempio della velocità, Carlospartiva dalla pole-position e Charlesdalla terza piazzola e alla fine è stato lo spagnolo a concretizzare il podio (terzo), mentre il monegasco è giunto quarto al termine di un confronto duro con il compagno di team. La vittoria è andata al solito Max Verstappen, su Red Bull: l’olandese ha colto il decimo successo consecutivo in questa stagione, stabilendo un nuovo primato e migliorando il record di Sebastian Vettel del 2013 (nove affermazioni in serie). Max ha preceduto il compagno di team, Sergio Perez, e appunto le due Rosse al traguardo. Troppa la superiorità delle due RB19 nella gestione delle gomme. Ad analizzare i temi della ...

Frédéricvede il bicchiere mezzo pieno dopo i risultati della Ferrari nel Gran Premio di Monza, condito da uno spettacolare duello tra Sainz e Leclerc negli ultimi giri per l'ultimo gradino ...Il tracciato non presenta curve eccessivamente impegnative per l'aerodinamica, che è il tallone debole della Ferrari, come ormai abbiamo capito tutti e ha anche ammesso. Per questo ...Il suo sprazzo ha poi un potere taumaturgico, in quanto non solo esalta le sue qualità ma salva un pochino il bilancio, sinora scarso, di, dà lustro a una Ferrari di cui in questa ...

E' stato un bel weekend per noi". Frédéric Vasseur vede il bicchiere mezzo pieno dopo i risultati della Ferrari nel Gran Premio di Monza, condito da uno spettacolare duello tra Sainz e Leclerc negli ...A Singapore sarà tutta un'altra storia. Intanto ci prendiamo tutti gli aspetti positivi di questo fine settimana, dovuto alle caratteristiche di Monza e in parte anche all'atmosfera di questo posto e ...