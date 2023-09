F1 | Carlos Sainz | “Bellissimo battagliare con Leclerc | non avevo più gomme”

(Di domenica 3 settembre 2023)ha conquistato il terzo posto nel GP d’Italia 2023, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Monza. Il pilota della Ferrari è scattato dalla pole position e per una quindicina di giri ha provato a tenere alle spalle lo scatenato Max Verstappen, che poi ha sfruttato una sbavatura dello spagnolo per prendere la testa della corsa e non mollarla più. Lo spagnolo si è poi impegnato in un bel duello con l’altra Red Bull di Sergio Perez, salvo però capitolare anche contro il messicano.è poi stato costretto a un avvincente duello con il compagno di squadra Charlesper l’ultimo gradino del podio, ha respinto l’assalto del monegasco e ha guadagnato il terzo gradino del podio con grandissima personalità. Il risultato può ritenersi soddisfacente per l’iberico, che ...

La delusione fa presto posto alla logica nei tifosi del Cavallino che commentano sui social: "Anon si può rimproverare nulla. Ha fatto il massimo, tenendo dietro un campione come ...A completare il podio è Sergio Perez , che a una decina di giri dal termine supera un ostico. Lo spagnolo della Ferrari lotta con le unghie e con i denti per tutta la gara, prima con ...è al comando del Gp d'Italia 2023 a Monza davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla rossa di Charles Leclerc. La gara giro per giro: Giro 1 -difende la prima posizione al ...

Monza, pole Ferrari da sogno! Sainz show davanti a Verstappen, poi Leclerc Tuttosport

Il Gran Premio d’Italia con Carlos Sainz in pole position prende il via alle 15 su Sky Sport Summer e, in chiaro, sulla rete del gruppo Tv8. Si prevedono ascolti notevoli considerando anche la… Leggi ...MONZA (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio d’Italia, al termine di una gara combattuta quasi interamente nei primi quindici giri, nei quali il campione iridato ha dovuto faticare non poco ...