Evan Ferguson può diventare un grande gol europeo | l’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi

(Di domenica 3 settembre 2023) Sito inglese:Decrede che la stella delpossauno degli attaccanti più importanti d’Europa dopo essere diventato solo il quarto adolescente a segnare una tripletta in Premier League. Il diciottenne si è unito all’ex centrocampista dello Sheffield Wednesday Chris Bart-Williams e agli ex attaccanti del Liverpool Robbie Fowler e Michael Owen in una lista esclusiva con una tripletta vincente nel clamoroso successo per 3-1 di sabato sera sul Newcastle.è andato a segno sul rimbalzo dando all’Albion un vantaggio nel primo tempo prima di piegare a casa un superbo secondo e poi rivendicare la palla della partita con un finale deviato cinque minuti dopo. Il tecnico dei Seagulls, De, ...

Commenta per primo Nella serata in cui Lewisdel Bologna scende in campo contro il Cagliari, un altrofa faville in Premier League. Si tratta di, centravanti irlandese classe 2004 che milita nel Brighton di De Zerbi e che nella sfida contro il Newcastle - prossimo avversario del Milan in Champions League - ha firmato per ben tre ...Il Brighton torna alla vittoria dopo il ko con il West Ham: contro il Newcastle decisivocon una tripletta Il Brighton torna alla vittoria dopo il passo falso contro il West Ham. Con il Newcastle la squadra di Roberto De Zerbi vince con un netto 3 - 1. Decisivo per la ...Partita dominata dalla squadra di casa che trova il vantaggio connel primo tempo. I bianconeri di Tonali non riescono ad opporre reazioni e nel secondo tempo il 18enne attaccante ...

Premier League - Evan Ferguson trascina il Brighton con una ... Eurosport IT

Brighton & Hove Albion's teenage striker Evan Ferguson found himself in some illustrious company on Saturday as his three goals matched the Premier League hat-tricks scored by Manchester City's Erling ...Evan Ferguson's first career hat trick has helped Brighton cap a memorable week with a 3-1 win over Newcastle that inflicted a third straight English Premier League defeat on the visitor.