Europei volley maschile 2023 | prima vittoria per l’Estonia | Polonia facile sulla Macedonia

(Di domenica 3 settembre 2023) Continuano glidimaschili. Nel gruppo D vince la Romania 3-1 contro la Grecia e si porta in piena zona qualificazione salendo al terzo posto con 6 punti. Grecia ferma a 3 dietro all’Israele, a 4, sconfitto dal Portogallo 3-0 che sale a 7 punti dietro alla Francia a punteggio pieno. Nel gruppo B la Spagna batte la Finlandia 3-1 e sale al quarto posto con 6 punti. Vince anche la Croazia contro la Bulgaria e sale a 8 punti al secondo posto dietro la Slovenia ancora imbattuta. Nel gruppo Cper il Montenegro, che batte 3-1 la Danimarca, ferma a 0 in fondo al girone. Ok anche lache liquida in tre set lasalendo a punteggio pieno a 9 punti. Nel gruppo A, quello dell’Italia,batte al tie break la Svizzera salendo a 2 ...

La Turchia di Daniele Santarelli vince per la prima volta nella storia l'Europeo di pallavolo al termine di una finale di livello straordinario. Nel match contro la Serbia, una strepitosa Melissa ...La diretta testuale live di Serbia - Turchia, finale per l'oro deglifemminili 2023 di: ecco le informazioni per seguire la partita. La compagine serba, dopo aver sconfitto l'Olanda in semifinale (non senza difficoltà), torna in campo per conquistare un'...Una delle più giovani del gruppo alla fine prova a salvare la baracca. 18 punti con percentuali buone in attacco e discrete in attacco. Ma non poteva bastare Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...

Italia-Olanda di volley femminile oggi in finale 3° posto agli Europei, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l'orario Fanpage.it

Il folignate Daniele Santarelli, 42 anni, è campione d’Europa con la Turchia. Il coach umbro con Vargas e Karakurt, dopo aver battuto l’Italia in semifinale, si è imposto al tie break anche contro la ...Oltre che i quelli di Scherma. Milano è stata anche tappa di vari match dei Campionati Europei di Volley Femminile. E a pochi chilometri dalla città si è anche tenuto il Gran Premio di Formula 1 di ...