Europei volley femminili 2023 | sfuma anche il bronzo per una pessima Italia | Olanda sul podio

(Di domenica 3 settembre 2023) Un Europeo nato male e che si conclude nel peggiore dei modi per l’Italfemminile, nein grado di conquistare ila Bruxelles. Le Azzurre di Mazzanti dopo il pesante ko in semifinale contro la Turchia crollano a livello mentale e tecnico nella finalina che assegna il terzo gradino del, cedendo in tre set (23-25, 26-28, 20-25) contro l’. Una prova fin troppo brutta per essere vera da parte delle nostre ragazze, mai apparse così vulnerabili nel corso degli ultimi anni. Dopo questa manifestazione sono d’obbligo quantomeno delle riflessioni sul futuro di questa Nazionale che sulla carta parte tra le migliori al mondo e che rischia di arrivare non nelle migliori condizioni possibile un appuntamento così importante come quello di Parigi 2024. IL TABELLONE COMPLETO TUTTI I ...

BRUXELLES (BELGIO) - Costrette ad abdicare dopo la sconfitta contro la Turchia in semifinale, l 'Italia campione in carica vuole però chiudere con una medaglia glidifemminile . Per riuscirci dovrà s configgere l'Olanda nella finale per il terzo posto in programma oggi (3 settembre) a Bruxelles.

L'opposto, che ha lasciato le biancoazzurre dopo ben quattro anni di militanza, indosserà la maglia delle Toray Arrows e raccoglierà l'eredita di Kulan ...Dopo la delusione per la sconfitta in semifinale contro la Turchia, la Nazionale punta a riscattarsi. Se la missione riuscisse, le azzurre porterebbero a casa il terzo podio consecutivo agli Europei.