Europei di Volley Femminile | l’Italia con l’Olanda per il bronzo del riscatto

(Di domenica 3 settembre 2023) Bruxelles –delscende in campo oggi pomeriggio alle 16,30 al Palais di Bruxelles. Le Azzurre, fuori dalla corsa all’oro dopo la sconfitta con la Turchia (leggi qui), puntano al terzo podio aglie al(eventuale secondo terzo posto in competizione). Giocheranno con, che è sconfitta 3-1 dalla Serbia in semifinale. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e Sky Sport Arena. La sfida è stata presentata ieri pomeriggio da Coach Mazzanti e due atlete della Nazionale, la palleggiatrice Alessia Orro e il libero Beatrice Parrocchiale. “Abbiamo avuto nella bella costanza nella partita e questo è quello che mi porto di buono – ha dichiarato Mazzanti, come riporta l’Adnkronos -. Nel quarto set eravamo in controllo ma la partita ha cambiato ...

Italia - Olanda, oggi domenica 3 settembre la sfida per il bronzo aglidi. Dopo la sconfitta al tiebreak in semifinale con la Turchia, le azzurre della pallavolo affronteranno il match finale per il 3° - 4° dalle ore 16.30 al Palais 12 di Bruxelles. L'...La diretta testuale live di Serbia - Turchia, finale per l'oro deglifemminili 2023 di: ecco le informazioni per seguire la partita. La compagine serba, dopo aver sconfitto l'Olanda in semifinale (non senza difficoltà), torna in campo per conquistare un'...Tutto pronto per Italia - Olanda, finale per il bronzo deglifemminili 2023 di: ecco le informazioni per seguire la partita. Le azzurre di Davide Mazzanti, sconfitte al tie - break in rimonta dalla Turchia, tornano in campo per provare a ...

Quando gioca l'Italia agli Europei di pallavolo maschile 2023: calendario delle partite del girone Fanpage.it

La nazionale azzurra femminile di volley giocherà la finale per il terzo posto agli europei per la settima volta nella sua storia. Le azzurre hanno conquistato la medaglia di bronzo in tre occasioni, ...In ogni grande evento che si rispetti non può mancare la sfida tra Italia e Olanda. Fu la semifinale dell’Europeo vinto dalle azzurre due anni fa, ora azzurre e Orange si giocano il bronzo della rasse ...