Eros Manenti morto in moto | l’amico che era con lui | “Quella maledetta curva | ho fatto di tutto per salvarlo”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 settembre 2023) Barzana. Dolore e incredulità a Barzana per la scomparsa del 49enne: aveva da poco sposato la moglie Ingrid e aveva due figli. Martedì 5 settembre, alle 10, l’addio nella chiesa parrocchiale del paese dopo l’incidente che gli è costato la vita sabato pomeriggio a Castione della Presolana. Pare che l’uomo abbiada solo, cadendo mentre viaggiava in sella alla sua Triumph Speed Triple 1200 RS lungo via Cantoniera, in località ponte Glèr intorno alle 14. Dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito in una piccola valletta che costeggia la carreggiata, non si esclude a causa di un malore. Con lui c’erano tre amici, tre bikers diretti verso il passo del Vivione. “Scrivo queste parole dopo mille riflessioni e pensieri, letti e riletti all’infinito – è il pensiero pubblicato su Facebook da uno di ...