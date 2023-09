Equitazione | Europeo salto a ostacoli | svizzero Guerdat è il nuovo campione

(Di domenica 3 settembre 2023) Milano, 3 set. - (Adnkronos) - È Steveildi. Davanti a un pubblico entusiasta, che ha riempito ogni ordine di posto intorno al campo gara dell'Ippodromo Snai San Siro, loha conquistato la medaglia d'oro di Italia. Open to Meraviglia – FEI Jumping European Championship Milano 2023 al termine di una gara appassionante. Dopo gli ultimi due impegnativi percorsi validi per la finale individuale tracciati dallo chef de piste Uliano Vezzani,in sella a Dynamix de Belheme si è imposto con 0.43 penalità davanti al tedesco Philipp Weishaupt (Zinaday, 4.31) e al francese Julien Epaillard (Dubai du Cedre, 4.61). Tra i “Top 25” solo cinque cavalieri sono passati indenni sui 12 ...

