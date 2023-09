Equitazione | Europei salto ostacoli | Steve Guerdat in trionfo a San Siro su Dynamix de Belheme

(Di domenica 3 settembre 2023) All’Ippodromo di Sana Milano passano agli archivi gli2023 didell’: nella finale individuale oro all’elveticosude, argento al tedesco Philipp Weishaupt su Zineday, bronzo al francese Julien Epaillard su Dubai du Cedre. L’Italia non aveva rappresentanti in gara dopo il forfait di Emanuele Camilli su Odense Odeveld annunciato ieri. La terza ed ultima competizione si compone di due round: il primo, affrontato da 24 binomi, è una Tabella A con 12da 1.60 metri e 15 salti complessivi su un tracciato di 505 metri, con tempo consentito di 76 secondi, mentre il secondo, sul quale si misurano i migliori 11 binomi, è una Tabella A con 10 ...

...00 Tiro A Volo : Coppa del Mondo - Finale Fossa Olimpica Femminile (replica) da Baku [Azerbaijan] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 11:55Salto Ostacoli 4a ...Emanuele Camilli non sarà al via della finale individuale Top 25 deglidi Milano di salto ostacoli di, in programma all'Ippodromo Snai San Siro. L'azzurro, di comune accordo con il ct della Nazionale italiana Marco Porro, ha infatti deciso di ...... Davide Novelli e Sabatino Durante ore 07:00 Rubrica: L'uomo e il Mare a cura di Giulio Guazzini ore 07:30Salto Ostacoli 3a Giornata (replica) da Milano Telecronaca: Gigi ...

Equitazione, campionati Europei: domenica le finali. Tifosi da oltre 20 Paesi Corriere della Sera

Emanuele Camilli, di comune accordo con il selezionatore della Nazionale italiana di salto ostacoli dell'equitazione, Marco Porro, ha scelto di non prendere parte alla finale individuale degli Europei ...Lo svedese Jens Fredricson, che ha già vinto l’oro a squadre con la sua Svezia, proverà a eguagliare il più famoso e titolato fratello maggiore Peder ...