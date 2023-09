Enzo Paolo Turchi | Ecco A Quanto Ammonta La Sua Pensione!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 3 settembre 2023): in tanti sono curiosi di sapere aammonti la pensione dell’ex ballerino dopo anni di lavoro in televisione. Lui stesso lo ha dichiarato nel corso di un’intervista…è stato ed è ancora uno dei ballerini più amati della televisione italiana. Dopo aver lavorato come ballerino professionista è approdato in televisione negli anni ’70, grazie all’aiuto di Raffaella Carrà che aveva riconosciuto il suo talento.ha conosciuto tanti volti lavorando in televisione, come sua moglie Carmen Russo, ed ha anche potuto accumulare un buon patrimonio. In tanti si sono chiesti aammonti però la sua pensione., ...