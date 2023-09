Enrico Papi | il dolore è infinito | il triste annuncio

(Di domenica 3 settembre 2023) PERSONAGGI TV., conosciuto conduttore televisivo e figura amata dal pubblico, ha recentemente condiviso un messaggio commovente attraverso i suoi profili social, svelando unprofondo che ha segnato il suo cuore nell’ultimo anno. Leggi anche: Terribile incidente, autobus precipita nel vuoto: il bilancio è pesantissimo Leggi anche: Maxi incidente a Roma, coinvolto anche Andrea Lo Cicero: “Vivi per miracolo” Il ricordo di una madre amata “Ciao mamma, oggi avremmo festeggiato il tuo compleanno, ma tu non ci sei.” Queste parole strazianti sono state condivise dasui suoi profili social, accompagnate da un ritratto della sua amata madre, Luciana Riccioni. Il ritratto è stato realizzato con amore e maestria dal padre di, Samuele. Questa ...

Enrico Papi ricorda mamma Luciana: Il tuo amore è scolpito nel mio ... Fanpage.it

