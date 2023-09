Empoli-Juventus | problemi tecnici su Sky | fastidioso rumore al posto della telecronaca | risolto dopo un minuto

Ora in campoe Lecce - Salernitana. La giornata si è aperta venerdì con la vittoria del Sassuolo sul Verona per 3 - 1 e il successo del Milan sulla Roma per 2 - 1 all'Olimpico. ...Battibecco tra Vlahovic e Allegri nel corso del primo tempo di. Ecco cos'è successo al CastellaniJuventus in vantaggio adal termine dei primi 45 minuti di gioco. A sbloccare il match è stato Danilo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ...- Ladi Massimiliano Allegri impegnata ad, per la terza giornata di campionato. I bianconeri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Bologna. I toscani, che hanno ...

21:51 - Comincia la ripresa con il calcio di inizio affidato alla Juve. 21:50 - Juve in campo in questi istanti, l'Empoli era già tornato da qualche minuto. 48' - Fischio ...a sbloccare la sfida del Castellani tra Empoli e Juventus è proprio il numero 6, il capitano bianconero Danilo. Una coincidenza, o forse no, ma di certo una storia emozionante. Il brasiliano, che poco ...