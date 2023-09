Empoli-Juventus 0-2 | gol di Danilo e Chiesa

(Di domenica 3 settembre 2023) La formazione di Allegri sale a 7 punti, a -2 da Inter e Milan Lavince 2-0 sul campo dell’nel match in calendario come posticipo della terza giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono con i gol die di. La formazione di Allegri sale a 7 punti – con il sorprendente Lecce vittorioso 2-0 contro la Salernitana – a 2 lunghezze da Inter e Milan che comandano la classifica a punteggio pieno. L’è l’unica squadra del campionato ancora a quota zero. I bianconeri vanno in rete all’11’ con, che di testa risolve una mischia nell’area toscana. Il difensore brasiliano, dopo la sponda di Gatti, appoggia il pallone in fondo al sacco: per il direttore di gara Ayroldi, però, il verdeoro commette fallo sul portiere Berisha e il gol viene ...

