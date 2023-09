Empoli-Juventus 0-2 | gol di Danilo e Chiesa

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) – Lavince 2-0 sul campo dell'nel match in calendario come posticipo della terza giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono con i gol die di. La formazione di Allegri sale a 7 punti – con il sorprendente Lecce vittorioso 2-0 contro la Salernitana – a 2 lunghezze da Inter e Milan che comandano la classifica a punteggio pieno. L'è l'unica squadra del campionato ancora a quota zero. I bianconeri vanno in rete all'11' con, che di testa risolve una mischia nell'area toscana. Il difensore brasiliano, dopo la sponda di Gatti, appoggia il pallone in fondo al sacco: per il direttore di gara Ayroldi, però, il verdeoro commette fallo sul portiere Berisha e il gol viene cancellato.si rifà al 24', ...

...- Verona 3 - 1 Roma - Milan 1 - 2 Bologna - Cagliari 2 - 1 Udinese - Frosinone 0 - 0 Atalanta - Monza 3 - 0 Napoli - Lazio 1 - 2 Inter - Fiorentina 4 - 0 Torino - Genoa 1 - 00 - 2 ...Laconduce 1 - 0 sull'alla fine del primo tempo del match valido per il terzo turno di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Castallani' della città toscana. A decidere sin qui l'...Commenta per primo L'allenatore della, Massimiliano Allegri ha parlato a fine partita della sfida vinta per 2 - 0 contro l'. POGBA - 'Non sappiamo niente, ha sentito una fitta dietro, vediamo domani gli esiti. Dispiace, ...

AGI - Grazie ad una zampata in mischia di Danilo e al sigillo nel finale di Chiesa, la Juventus batte in trasferta l’Empoli nella sfida valevole per la terza giornata di Serie A. Al Castellani finisce ...5,5Bereszynski Grande chiusura su Chiesa, disarmato quando già aveva il colpo in canna. Poi combina qualche pasticcio. 5,5Walukiewicz Energico ed efficace su Vlahovic, più dura su Chiesa lo infila in ...