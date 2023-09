Empoli-Juventus 0-2 | Danilo e Chiesa lanciano i bianconeri

(Di domenica 3 settembre 2023)(ITALPRESS) – Lafa suo il posticipo domenicale superando con merito l’al Castellani per 2-0. A decidere il match sono una rete di capitannel primo tempo e una zampata in contropiede dinel finale. Grazie a questa vittoria, lasale al terzo posto con 7 punti all’attivo. L’rimane invece l’unica squadra del campionato ancora ferma a quota zero dopo tre giornate. Gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e provano ad attaccare, ma senza creare grossi grattacapi a Berisha nella prima fase dell’incontro. Alla prima occasione buona, però, gli uomini di Allegri passano in vantaggio. E’ il 24? quando Kostic batte un corner dalla sinistra e si forma una mischia in area, conche è il più veloce ...

Al Castellani si sono visti solamente dopo il 2 - 0, quando il fragilissimoha abbandonato anche le ultime velleità e i bianconeri si sono divertiti a scorrazzare, fermandosi però ai legni ...Massimiliano Allegri sceglie il 'low profile' per la sua, vittoriosa 2 - 0 ae seconda in classifica a 2 punti da Inter e Milan. Le parole dell'allenatore toscano ricordano quelle che,...AGI - Grazie ad una zampata in mischia di Danilo e al sigillo nel finale di Chiesa, labatte in trasferta l'nella sfida valevole per la terza giornata di Serie A. Al Castellani finisce 2 - 0, con Vlahovic che fallisce anche un rigore facendosi ipnotizzare da Berisha. La ...

Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola lunedì 4 settembre 2023 si concentrano sulle gare della terza giornata di Serie A, in particolare Inter e Juventus, uscite vincitrici nella gare ...La Juventus fa bottino pieno a Empoli, vincendo 2-0 grazie alla rete di Danilo in mischia e ad una gol di Chiesa nel finale in uno dei due posticipi domenicale della terza giornata di serie A. Un erro ...