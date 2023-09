Empoli-Juventus 0-2 | Danilo e Chiesa lanciano i bianconeri

(Di domenica 3 settembre 2023) Isalgono al terzo posto con 7 punti dietro alle milanesi.- Lafa suo il posticipo domenicale superando con merito l'al Castellani per 2-0. A decidere il match sono una rete di capitannel primo tempo e una zampata in contropiede dinel finale. Grazie

Commenta per primo Sulla vittoria della Juve adc'è anche la firma di Danilo , autore del gol del vantaggio e di una prestazione importante. ...troppo importante nella storia dellaed è ...La partita di Paul Pogba contro l'è durata si mezzora, subentrando al posto di Miretti al ...centrocampista francese ha poi lasciato il terreno di gioco insieme al medico sociale della. ......- Verona 3 - 1 Roma - Milan 1 - 2 Bologna - Cagliari 2 - 1 Udinese - Frosinone 0 - 0 Atalanta - Monza 3 - 0 Napoli - Lazio 1 - 2 Inter - Fiorentina 4 - 0 Torino - Genoa 1 - 00 - 2 ...

AGI - Grazie ad una zampata in mischia di Danilo e al sigillo nel finale di Chiesa, la Juventus batte in trasferta l’Empoli nella sfida valevole per la terza giornata di Serie A. Al Castellani finisce ...5,5Bereszynski Grande chiusura su Chiesa, disarmato quando già aveva il colpo in canna. Poi combina qualche pasticcio. 5,5Walukiewicz Energico ed efficace su Vlahovic, più dura su Chiesa lo infila in ...