Empoli-Juventus 0-2 | analisi tattica e considerazioni

(Di domenica 3 settembre 2023) L’di, valida per la terza giornata di campionato, assume un valore importante per entrambe le squadre anche se per motivazioni diverse. L’è ancora a 0 punti dopo le prime due partite e arrivare alla pausa per le nazionali conquistando un risultato utile consentirebbe di lavorare nello stop con più serenità. La, dopo il pareggio casalingo con il Bologna e un’altra settimana di polemiche, cerca di rimanere attaccata al treno delle migliori e vuole salutare i numerosi giocatori che saranno aggregati alle relative nazionali con serenità. C’è poi l’esito della partita didello scorso anno che ancora brucia in casa bianconera. I bianconeri cercano una vittoria per cancellare un’altra macchia che rimane sullo scorso ...

Massimiliano Allegri sceglie il 'low profile' per la sua, vittoriosa 2 - 0 ae seconda in classifica a 2 punti da Inter e Milan. Le parole dell'allenatore toscano ricordano quelle che,...AGI - Grazie ad una zampata in mischia di Danilo e al sigillo nel finale di Chiesa, labatte in trasferta l'nella sfida valevole per la terza giornata di Serie A. Al Castellani finisce 2 - 0, con Vlahovic che fallisce anche un rigore facendosi ipnotizzare da Berisha. La ...Le parole di Paolo Zanetti, tecnico dell', dopo la partita dei toscani contro laal Castellani Paolo Zanetti, tecnico dell', ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Juve. Di seguito le sue parole. ...

Zanetti: "Stavolta nulla da rimproverare all'Empoli" A Sky Zanetti ha spiegato ... Abbiamo giocato bene contro una Juventus fortissima, proibitiva per noi. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare" ...E sì che l'Arabia, per quanto incombente in quanto col mercato ancora aperto per incamerare giocatori, sembrava essersi definitivamente allontanata per il momento permettendo a Paul di concentrarsi ...