Empoli-Juve | le pagelle di CM | Chiesa dà ragione ad Allegri | Danilo nel segno di Scirea

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Castellani, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra0 - 2: sintesi e moviola Minuto di ...Chiesa (J) Terzo posto per la Juventus di allegri che batte l'in trasferta. Laottiene il vantaggio nella prima frazione grazie a un'azione su calcio d'angolo dalla quale sbuca il tiro di ...- La Juventus di Massimiliano Allegri impegnata ad, per la terza giornata di campionato. I bianconeri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Bologna. I toscani, che hanno collezionato due sconfitte nelle prime due giornate, cercano il ...

LIVE Empoli-Juve 0-1: Pogba segna appena entrato, annullato per fuorigioco La Gazzetta dello Sport

La Juventus fa suo il posticipo domenicale superando con merito l’Empoli al Castellani per 2-0. A decidere il match sono una rete di capitan Danilo nel primo tempo e una zampata in contropiede di ...ATTACCO 7 Un voto in meno per l’errore di Vlahovic dal dischetto, l’intesa con Chiesa sta migliorando. MIGLIORE 7 Chiesa Nel primo tempo ha il freno a mano tirato, nella ripresa si scatena e segna la ...