Empoli-Juve | gol annullati a Danilo e Pogba | cosa succede

(Di domenica 3 settembre 2023) Serata movimentata per l'arbitro Ayroldi Lantus asegna, ma 2 gol vengonodall’arbitro Ayroldi. I bianconeri vanno in rete in avvio con, che di testa risolve una mischia nell’area toscana. Il difensore brasiliano, dopo la sponda di Gatti, appoggia il pallone in rete: per il direttore di gara, però, il verdeoro commette fallo sul portiere Berisha e il gol viene cancellato.si rifà al 24?, risolvendo – stavolta di piede – un’altra mischia: il gol è buono. Lapotrebbe raddoppiare prima dell’intervallo, ma Vlahovic al 39? si fa parare il rigore assengato per fallo di Maleh su Gatti. La serata movimentata dell’arbitro Ayroldi prosegue al 66?. Vlahovic offre aun pallone invitante, conclusione del francese e gol: tutto inutile, ...

La Juve affronta l’Empoli, nel match valido per la terza giornata di Serie A 2023/24. Sarà il fischietto di Ayroldi a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Rossi M. e Perrotti. Il ruolo di ...Paolo Zanetti ha commentato così la sconfitta del suo Empoli contro la Juventus: " Non posso imputare niente ai ragazzi, ho rivisto la mentalità giusta - ha detto a Sky -. Abbiamo anche fatto buone ...