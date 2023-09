Empoli-Juve 0-1 LIVE | annullato il raddoppio di Pogba | Danilo non trova la porta

(Di domenica 3 settembre 2023) Al Castellani, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra0-1: sintesi e moviola Minuto di silenzio per le vittime dell’incidente di Brandizzo 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 2? Rabiot chiuso in area – Manovra avvolgente dellantus, che ha iniziato il match col pallino del gioco in mano. McKennie va da Rabiot, che si inserisce in area e tenta il cross dal fondo: chiuso in calcio d’angolo. 5? Occasione Chiesa – Riparte poi fortissimo Miretti. Pallone allargato per McKennie: cross morbido sul ...

Allegri ha continuato a riprende Dusan Vlahovic nel corso della sifda contro l'. L'attaccante dellasecondo l'allenatore livornese si è reso colpevole di non attaccare il pallone con forza scatenando un battibecco a distanza fra i due. Allegri ha prima richiamato ...Rigore concesso alla Juventus a: ecco cosa è successo L'arbitro Ayroldi indica subito il dischetto. La dinamica suggerisce l'incrocio tra i due, ma le immagini rallentate evidenziano come il ...

Mano Fazzini in area di rigore dell’Empoli: per il Var non ci sono gli estremi per un’altra massima punizione Al 58' check del Var per un tocco di mano di Fazzini nell’area di rigore dell’Empoli, per ...15' - Doppio cambio Empoli: fuori Fazzini e Baldanzi, entrano Cancellieri e Grassi. Anche Allegri effettua un cambio, con Pogba che prende il posto di Miretti. 13' CHIESA VICINO ...