(Di domenica 3 settembre 2023) Ai Diane von Fürstenberg Award, la diva di Hollywood porta avanti la sua battaglia per le donne: «Pensate che dopo Weinstein il problema sia svanito? Non è così, dobbiamo stare sempre molto attente»

... star look guarda le foto Leggi anche › Re Carlo "ruba" i due alleati di Meghan Markle: George e Amal Clooney Presenti anche l'attrice doppio Oscar(che da 3 anni è cittadina ...George Clooney è sbarcato a Venezia, ma niente red carpet per la star che non presenta alcun film, ma è in Laguna per accompagnare la moglie Amal Alamuddin. L'avvocata è stata premiata ai Diane von ...Tra le altre invitate alla serata ci sono, Rita Ora e Nancy Pelosi, l'ex speaker emerita del Congresso americano. Insomma, tutta la gente giusta. Che però tiene (o prova a tenere) un ...

Emma Thompson: «In Italia avete la sindrome della donna santa o puttana» Vanity Fair Italia

Parole dell'attrice britannica Emma Thompson che era alla sede della Fondazione Cini, sull'isola di San Giorgio, per la cerimonia di consegna dei Diane von Fürstenberg Awards, dove tra «le donne ...Amal Alamuddin e la dichiarazione d’amore nei confronti del marito prima di essere premiata con il Diane von Fürstenberg Award. Nove anni fa le loro nozze in ...